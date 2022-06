Ṣé lóòótọ́ ní pé àjọ elétò ìdìbò INEC láwọn ibùdó ìforúkọsílẹ̀ olùdìbò ti wọ́n yà sọtọ ní Niger Republic?

ìṣẹ́jú 54 sẹ́yìn

Ninu iwadii taa maa n ṣe labẹ ẹka to n tan imọlẹ si ayederu iroyin BBC, a ṣawari iroyin kan to sọ pe ajọ eleto idibo Naijiria INEC ti ya awọn ibudo idibo kan sọtọ lorileede Niger.

INEC ṣiwe han BBC lati ṣafihan awọn ibudo iforukọsilẹ to ṣeto.

Akọroyin wa to kan si ajọ eleto idibo INEC sọ pe ajọ naa ni awọn ko ni aaye iforukọsilẹ kankan ni orileede Niger bawọn iroyin ẹlẹjẹ to gbode loju opo ayelujara ṣe n wi.

Ọkan ninu awọn iroyin taa n wi leleyi ti Nche Nwabunkiek kanfi sita to ti sọ pe ajọ INEC ni aaye idibo to le ni ogun lorileede Niger.

Iwadii lati ọwọ ẹka BBC to n risi itanmọlẹ si iroyin ẹlẹjẹ BBC Disinformation fi han pe oju opo Nwabunike to wa ni Facebbok gbarọgudu opo ni.

Iwadii fi han pe eeyan mẹsan lo ni gẹgẹ bi ọrẹ́ọ ati ko si ni iroyin kankan to ṣafihan pe eeyan gidi to lorukọ lo ni oju opo naa.

Awọn miran naa tan ọrọ yi kaakiri

Ohun to ṣe ni pe o fi aworan awọn eeyan kan kun ọrọ yi to si ni wọn to lati gba kaadi idibo ọlọjọ pipẹ ni ọkan ninu awọn aaye iforukọsilẹ to wa ni Niger.