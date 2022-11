Peter Obi máa fojú ba ilé ẹjọ́ nítorí àwòrán ọmọ tó lò fi ṣe ìpolongo l'Eko- Ajàfẹ́tọ̀ọ́

Ọgbẹni Ojo-Lanre tọ ile ẹjọ gbẹbiro kan to wa lẹkun Ikẹja nilu Eko lọ nibẹ lo si ti pe Obi lẹjọ gẹgẹ bi “Ọmọ Naijiria rere ati ọrẹ abanigbọnyanu” fun ọmọde jojolo naa.

Awọn miran to so pọ mọ ẹjọ naa ni ẹgbẹ oṣelu Labour Party, arabinrin Queen to jẹ iya ọmọ naa, ijọba apapọ ati agbẹjọro agba fun orilẹede Naijiria.