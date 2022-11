Àrá sán lù ojú òpó ìgbéra ní pápákọ̀ òfúrúfú, kò sí bàálù tó lé gbéra

Awọn alaṣẹ lorilẹede naa sọ pe alẹ ọjọ Ẹti ni iji lile naa ti bẹrẹ da ọpọwahala silẹ lẹkun ila oorun orilẹede naa pẹlu ọwọ atẹgun lile ati ojo, eleyi to tun pọ si lọjọ Satide.

Ileeṣẹ to n ṣe amojuto papakọ ofurufu lorilẹede Spain AENA sọ pe, “Papakọ ofurufu Valencia ko si fun lilo mọ bayii lẹyin ti ara san lu u. Iṣẹ atunṣe yoo bẹrẹ laipẹ.”

Gẹgẹ bi iroyin ti papakọ ofurufu Valencia fi sita, ko din ni baluu mẹsan an to n ko ero bọ ni papakọ ofurufu naa ti wọn ti da ori rẹ kọ awọn papakọ ofurufu miran to wa layika rẹ ni Alicante, Barcelona, Ibiza ati Madrid.