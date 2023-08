Ìdí márùn ún rèé tí iye owó Naira sí Dollar fi ń peléke si

Oríṣun àwòrán, Others

ìṣẹ́jú 17 sẹ́yìn

Ọpọlọpọ ibeere to wa ni ọkan ọpọlọpọ awọn ọmọ Naijiria ni idi ti iye owo Naira si Dollar ṣe n peleke si.

Awọn ibeere yii tọ lati bere ni asiko nitori ọwọngogo to gbode to si n waye si.

Adinku ti ba iye owo Dọla to n wọle si apo isuna Naijiria ju ti tẹlẹ lọ

Ohun akọkọ to n fa ki naira maa kere si Dola lojoojumọ ni pe iye owo dọla to wa ni apo iṣuna Naijiria ti kẹrẹ si ti tẹlẹ lọ.

Ki ijọba tuntun yii to mu ayipada ba iye owo dọla si Naira, banki apapọ Naijiria ni awọn eniyan ma n lo lati fi san owo ileẹkọ ni oke okun ati lati duna dura fun idokowo ni oke okun.

Akọsilẹ ti CBN gbe jade fihan pe ida mẹjọ ni iye owo to n wọle lati ilẹ okeere si Naijiria fi dinkun ju ti ọdun to kọja lọ.

Iye owo dollar to n wọle kere si eleyii to n jade

Ohun ikeji ni pe iye dola to n wọle si Naijiria kere si iye owo naira to n jade.

Eyi tumọ si pe dola ko wọle to bo ti yẹ si ọrọ aje Naijiria, afi eleyii to n jade pọju lọ.

Ohun to n fa eleyii ni pe awọn owo to n wọle lati oke okun si Naijiria ti kere lati igba ti Banki Apapọ Naira ti gbe awọn aṣẹ tuntun lede, eleyii to mu idọgba ba tita owo dola ni banki ati awọn ti kii ṣe ti banki.