Bàbá mi wà nínú ilé tí wọn sun di eérú, ń kò mọ̀ bóyá ó jóná mọ́lé ni tàbí wọn ji gbé lọ - Aṣòfin

wákàtí kan sẹ́yìn

Jàǹdùkú da ìpàdé PDP rú ní Ede, ẹ̀mí kan bọ́, wọ́n dáná sun ilé òbí aṣòfin kan

Laasigbo oselu to n ja rainrain nilẹ nipinlẹ Osun saaju eto idibo gomina ati lẹyin rẹ, ni ko tii jẹ rodo, lọ ree sinmi bayii.

Ni ọjọ Ẹti, se ni ipade wọọdu tawọn ọmọ ẹgbẹ oselu PDP se tun gbọna miran yọ, eyi to mu ẹmi l pẹlu.

Akọroyin BBC to wa nilu Osogbo jabọ pe ipade wọọdu naa to waye ni ọlọba Atapara ni ilu Ede nirọlẹ ọjọ Ẹti lo di isu ata yanyan.

Ki lo fa rogbodiyan nilu Ede to mu ẹmi eeyan lọ?

Gẹgẹ bi Asofin Kofoworola Babajide, tii se olori ọmọ ẹgbẹ oselu to kere julọ nile asofin ipinlẹ Osun, to ba BBC Yoruba salaye ohun to fa rogbodiyan naa.