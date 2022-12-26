Wo ọ̀pọ̀ àwòrán táwọn gbajúmọ̀ àti ẹbí wọn yà fọ́dún Kérésìmesì

Aworan awọn amuludun

Oríṣun àwòrán, Collage

Gomina Seyi Makinde ati idile rẹ

Oríṣun àwòrán, @seyi_amakinde

Àkọlé àwòrán,

Gomina Seyi Makinde ati idile rẹ

Oríṣun àwòrán, Lateefadedimeji/Instagram

Àkọlé àwòrán,

Lateef Adedimeji ati aya rẹ, Adebimpe Oyebade

Oríṣun àwòrán, kie_kie__/Instagram

Àkọlé àwòrán,

Bukunmi Adeaga Ilori, ọkọ ati ọmọ rẹ

Oríṣun àwòrán, Raisa Hadiza/INSTAGRAM

Àkọlé àwòrán,

lamiju Alao Akala,aya rẹ ati awon ọmọ wọn

Oríṣun àwòrán, funkejenifaakindele/instagram

Àkọlé àwòrán,

Funke Akindele

Oríṣun àwòrán, iyaboojofespris/instagram

Àkọlé àwòrán,

Iyabo Ojo, ololufẹ rẹ ati awọn ọmọ wọn

Oríṣun àwòrán, nkechi_blessing_sunday/instagram

Àkọlé àwòrán,

Nkechi Blessing pẹlu Ololufẹ rẹ

Oríṣun àwòrán, eniola_badmus/instagram

Àkọlé àwòrán,

Eniola Badmus

Oríṣun àwòrán, mercyjohnsonokojie/Imstagram

Àkọlé àwòrán,

Mercy Johnson, ọkọ rẹ ati awọn ọmọ wọn

Oríṣun àwòrán, iamnino_b/instagram

Àkọlé àwòrán,

Bolanle Ninalowo, aya rẹ ati awon ọmọ wọn

Oríṣun àwòrán, yetundebarnabas/instagram

Oríṣun àwòrán, realmercyaigbe/instagram

Àkọlé àwòrán,

Mercy Aigbe ati ọmọ rẹ , Adejuwon

Oríṣun àwòrán, simply___simi/instagram

Àkọlé àwòrán,

Adekunle, Simi ati ọmọ wọn

Oríṣun àwòrán, tonto.official/instagram

Àkọlé àwòrán,

Tonto Dike ati ọmọ rẹ

Oríṣun àwòrán, laidebakare/instagram

Àkọlé àwòrán,

Laide Bakare

Oríṣun àwòrán, Tayo Odueke

Àkọlé àwòrán,

Tayo Odueke, ti ọpọ eeyan mọ si Sikiratu Sindodo ati ọmọ rẹ