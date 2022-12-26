Wo ọ̀pọ̀ àwòrán táwọn gbajúmọ̀ àti ẹbí wọn yà fọ́dún Kérésìmesì

Oríṣun àwòrán, Collage
Oríṣun àwòrán, @seyi_amakinde
Gomina Seyi Makinde ati idile rẹ
Oríṣun àwòrán, Lateefadedimeji/Instagram
Lateef Adedimeji ati aya rẹ, Adebimpe Oyebade
Oríṣun àwòrán, kie_kie__/Instagram
Bukunmi Adeaga Ilori, ọkọ ati ọmọ rẹ
Oríṣun àwòrán, Raisa Hadiza/INSTAGRAM
lamiju Alao Akala,aya rẹ ati awon ọmọ wọn
Oríṣun àwòrán, funkejenifaakindele/instagram
Funke Akindele
Oríṣun àwòrán, iyaboojofespris/instagram
Iyabo Ojo, ololufẹ rẹ ati awọn ọmọ wọn
Oríṣun àwòrán, nkechi_blessing_sunday/instagram
Nkechi Blessing pẹlu Ololufẹ rẹ
Oríṣun àwòrán, eniola_badmus/instagram
Eniola Badmus
Oríṣun àwòrán, mercyjohnsonokojie/Imstagram
Mercy Johnson, ọkọ rẹ ati awọn ọmọ wọn
Oríṣun àwòrán, iamnino_b/instagram
Bolanle Ninalowo, aya rẹ ati awon ọmọ wọn
Oríṣun àwòrán, yetundebarnabas/instagram
Oríṣun àwòrán, realmercyaigbe/instagram
Mercy Aigbe ati ọmọ rẹ , Adejuwon
Oríṣun àwòrán, simply___simi/instagram
Adekunle, Simi ati ọmọ wọn
Oríṣun àwòrán, tonto.official/instagram
Tonto Dike ati ọmọ rẹ
Oríṣun àwòrán, laidebakare/instagram
Laide Bakare
Oríṣun àwòrán, Tayo Odueke
Tayo Odueke, ti ọpọ eeyan mọ si Sikiratu Sindodo ati ọmọ rẹ