Ìròyìn ayọ̀! Òṣèrébìnrin, Bimpe Akintunde 'Wasila Coded' di ọlọ́kọ

ìṣẹ́jú 55 sẹ́yìn

Arabinrin Akintunde to jẹ iya ọlọmọ kan, fi ikede naa sita ni ori ayelujara Instagram rẹ ni ni owurọ ọjọ Aiku.

Ninu ọrọ to kọ si abẹ awọn aworan to fi sita, o ni ọkunrin naa to fẹ fi oun ṣe aya, ti wa ninu irinajo ifẹ pẹlu oun lati ọjọ pipẹ.