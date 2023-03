Mr Macaroni fẹ́ gbé òṣèré tíátà, Lege Miami lọ sílé ẹjọ́, ó ń bèèrè N50m owó ìtanràn

wákàtí kan sẹ́yìn

Eekan alawada nni, Adebowale Adedayo, ti gbogbo eeyan mọ si Mr Macaroni, ti kọ iwe ipẹjọ si eekan oṣere tiata, Adams Kẹhinde, ti ọpọ mọ si Lege Miami lati san aadọta miliọnu naira fun ẹsun ibanilorukọjẹ to fi kan an.

Macaroni, lati ipasẹ awọn agbẹjọro rẹ lati ileeṣẹ Falana and Falana ṣalaye ninu iwe ipẹjọ naa, nipa awọn ẹsun ti wọn fi kan Lege Miami.

Awọn ẹsun naa si lo nii se pẹlu awọn ọrọ to sọ atawọn ẹsun to fi kan ouMr Macaroni eyi ti alawada naa lo ṣe ọpọ ipalara fun oun.

Lege Miami ati Mr Macaroni lo ti n fẹ oju toto mọ ara wọn lori ayelujara lori igun oṣelu ọtọtọ ti ikọọkan wọn to si bi o tilẹ jẹ pe ọrẹ ni awọn mejeeji.

Mr Macaroni ni tirẹ, n gbe sẹyin Peter Obi, to dije fun ipo aarẹ ṣugbọn to fidi rẹmi ati ẹgbẹ oṣelu Labour Party.

Ki lo wa ninu iwe ipẹjọ ti Mr. Macaroni fi ranṣẹ si Lẹgẹ Miami?

Ileeṣẹ amofin Falana and Falana lo kọ iwe ipẹjọ naa si Lege Miami, ti won sì sọrọ pe awọn ọrọ ati akọsilẹ kan to n sọ tabi kọ nipa Mr Macaroni, to jẹ onibara awọn ku diẹ kaato.