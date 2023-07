Tobi Amusan wọ gàù torí kò ṣe àyẹ̀wò lílo òògùn olóró ní ẹ̀ẹ̀mẹta

ìṣẹ́jú 50 sẹ́yìn

Ajọ to n gbogun ti egbogi oloro lilo fun awọn elere idaraya, AIU, ti fẹsun kan ọmọ Naijiria to gba ami ẹyẹ obinrin to le sa ere ju lagbaye, Tobi Amusan, lẹyin to kọ lati ṣe ayẹwo oogun oloro.