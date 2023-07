‘Àwọn oúnjẹ mẹ́fà tóo lé jẹ rèé tí ọpọlọ rẹ yóò máa jí pépé’

Oríṣun àwòrán, OTHERS

ìṣẹ́jú 56 sẹ́yìn

Awọn ounjẹ wa lorisirisi to lee mu anfaani ba agọ ara rẹ ati ihuwasi awọn ọmọ eniyan.

Ninu ọrọ rẹ lo ti fidi rẹ mulẹ pe, ihuwasi eniyan niiṣe pẹlu iru ounjẹ ti wọn n jẹ, eleyii ti yoo mu ibasisẹpọ to dan mọran wa laarin awọn mejeeji.

Onimọ naa ni ohun to mu ki wọn jọ maa ṣisẹ pọ nipe inu embryo kan ni wọn ti wa, ti okun kan naa si so wọn pọ.

Onimọ naa ni ti eniyan ba jẹun ti ko to, ọna ọfun naa le wu, ti ko ni ni ni ilera to peye, eleyii le fa aisan ọpọlọ, bii irẹwẹsi ọkan.

Onimọ naa ni lilo vitamin bii Vitamin B, b-12,B-9 ati B-1, to si salaye awọn anfaani to n se fun ara.

Ẹroja ounjẹ bii Ginger, turmeric, saffron, ti wọn n pe ni ‘’Spices’’

Awọn eroja ounjẹ bii Tumeric ma n se ara loore, to si ma n mu ki ọpọlọ ji pepe nitori awọn eroja anti-oxidant to wa ninu rẹ.

Omiran bii re ni wọn pe ni Curcumin to wa ninu Tumeric to si le mu ki ara eniyan balẹ ti ọkan rẹ bag be soke.