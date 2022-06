Afurasi ẹni ọdún 18 pa ọmọọdún kan àti ìya rẹ̀ sínú odò tórí kò gbà kó fipá báa lòpọ̀

O ni obinrin ọhun vi agbara kọ lati jẹ ki oun fipa baa lopọ amọ agbara rẹ ko ka oun toun si kapa rẹ to wa tẹ ẹ ri sinu omi ninu eyi to ti mu omi yo to si ku.