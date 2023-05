Ìjínigbé,ọ̀wọ́ngógó,gbèsè l'ógun tí Buhari fí sílẹ́ fún Nàíjíríà

Nigba ti aarẹ Muhammadu Buhari yoo ba fi gbe ijọba kalẹ lọsẹ to n bọ,awọn araalu yoo wa ni ipo ailaabo to peye,pupọ ni iṣẹ ati oṣi yoo tunbọ yi wọn ka ti gbese orileede naa yoo si pọ ju tatẹyinwa lọ.

Ọgagun nigba kan ri yi jaweolubori lẹyin to gba ipo aarẹ lọwọ Goodluck Jonathan tawọn araalu ni ko ṣiṣẹ to lọdun 2015.

Ni afiwe pẹlu tatẹyinwa, awọn agbesunmọmi yi ko ribi gbalẹ bi wọn ṣe gba ilẹ labẹ ijọba to kọja.

Bẹẹ naa lo pari afara 2nd Niger Bridge to is tun buwọlu ofin to de eto idibo Naijiria ati awọn ofin pataki mii lẹka epo rọbi.