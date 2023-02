‘’Èͅsͅẹ̀ tí n kò moͅ ǹkankan nípa rẹ̀ ló gbé mi dé ọgbà èͅwòͅn, ti mo sì pàdánù kíndìnrin mi’’

ìṣẹ́jú 19 sẹ́yìn

Arakunrin Chikodi to soͅ iriri reͅ fun BBC Pidgin ni o sͅeͅ wa lati ilu Abia amoͅ woͅn bi si ilu Eko.

''Eͅsun aloͅniloͅwoͅgba ni woͅn fi kan mi.''

‘’Laleͅ oͅjoͅ naa ni boͅboͅ oͅun loͅ si ibi isͅeͅ to si pemi lori foonu pe, oun ko ni pada wa si ile moͅ, ati pe ti eͅnikeͅni ba bere reͅ, ki o sͅoͅ fun woͅn pe oun ko gbe ibeͅ moͅ.’’

‘’Mo bere loͅwoͅ reͅ pe se nkankan sͅeͅleͅ ni ileesͅeͅ reͅ naa ni to si ni ko si nkankan to sͅeͅleͅ.’’

‘’O ni leͅyin oͅjoͅ naa oun ko tun fi oju gan an ni oͅmoͅkunrin naa titi di oni.’’

‘’Mo padanu kidinrin mi ni oͅgba eͅwoͅn’’

‘’Iriri mi ni oͅgba eͅwoͅn buru jai, kii se ohun to yeͅ ki eniyan eͅleͅran ara la koͅja ni.’’

‘’Oͅgba eͅwoͅn ti ko yeͅ ko ju eniyan 800 to yeͅ ko wa nibeͅ, o le ni 2000 eniyan to wa nibeͅ.’’

‘’Bi ibeͅ ti gbona to ,to mu orun ni oͅkan lara awoͅn eͅleͅwoͅn bii ti emi gbeͅmi mi si.’’

‘’O seese ko jeͅ ohun lo da wahala si agoͅ ara mi, ti mo si beͅreͅ si ni se aisan, ti woͅn si ni mo ni aisan kidinrin, eleyii to fa kin maa ru, amoͅ ti ikun mi si n tobi si.’’

Leͅyin ti Chikodi gba itusileͅ ni o loͅ se isͅeͅ abeͅ nibi ti woͅn ti paaroͅ kidinrin reͅ, ti woͅn si yoͅ eleyii to ti bajeͅ kuro.

Bi Chikodi se gba itusileͅ…

Lasiko igbeͅjoͅ reͅ to n loͅ si ileeͅjoͅ naa ni oͅkan ninu awoͅn agbeͅjoͅro naa ti siju aanu wo o, to sig be oͅroͅ reͅ lori.