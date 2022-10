Ẹ fura o! Àjọ NAFDAC ké gbàjarè lórí ayédèrú òògùn Augmentin

Ninu atẹjade to fi si ori ayelujara Twiiter rẹ ni ọjọ Aiku, NAFDAC sọ pe ayederu oogun naa ko ni awọn amuyẹ to yẹ ko ni.

Awọn nkan mii to yẹ ki o kiyesi lara ayederu oogun Augmentin

Nafdac wa di ẹbi isẹlẹ naa ru awọn olookowo to n pese ipara to n bo ara fawọn aralu lọna to lodi sofin.Ajọ naa ni ọpọ eroja majele fun agọ ara lawọn onisowo ibora naa n po papọ, eyi to le se ijamba fun awọ ara lode ati ninu.