Bí ọ̣kùnrin kan àtàwọn ọ̀rẹ́ ṣe na olólùfẹ́ rẹ̀ ní pàṣán rèé tó dèrò àgọ́ ọlọ́pàá ní Kwara

wákàtí kan sẹ́yìn

Iroyin ni awọn afurasi naa pe Aduke, to jẹ akẹkọọ ile ẹkọ Bartholomew College of Health ni ipinlẹ Kwara wa sile Fatai lati fi lilu da lọla lori ẹsun ti wọn fi kan an.