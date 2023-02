MC Oluomo: Ilé ẹjọ́ pàṣẹ kí INEC má kó nǹkan ìdìbò fún MC Oluomo láti pín, ìdí nìyìí

ìṣẹ́jú 55 sẹ́yìn

Ile ẹjọ giga kan ni ipinlẹ Eko yi paṣẹ lati dena ajọ eleto idibo orilẹede Naijiria ki wọn ma ṣe gbe iṣẹ pinpin awọn ohun elo idibo fun alaga ibudokọ ati gareji ipinlẹ Eko, Musiliu Akinsanya ti ọpọ mọ si MC Oluomo tabi ẹnikẹni to ba n ṣoju rẹ.

Adajọ Chukwujekwu Aneke gba ipẹjọ yii wọle lẹyin to gbọ ẹjọ naa eyi ti ẹgbẹ oṣelu Labour Party atawọn ẹgbẹ oṣelu meji mii pẹlu awọn oludije ipo gomina wọn.

Ohun ti awọn oniroyin jabọ ni pe ajọ eleto idibo to jẹ olujẹjọ kan ṣoṣo ninu ẹjọ yii ko farahan nile ẹjọ bo tilẹ jẹ pe agbẹjọro to n ṣoju awọn ẹgbẹ oṣelu naa, Abass Arisekola sọ fun ile ẹjọ pe wọn fi iwe ipẹjọ naa ṣọwọ si ajọ INEC.

Ẹwẹ, nigba ti adajọ gbọ lẹnu olupẹjọ to si tun boju wo iwe ipẹjọ naa daadaa, adajọ Aneke fi lede pe: “Mo ti gbọ ẹjọ agbẹjọro mo si ti yẹ awọn aridaju to ba iwe ipẹjọ wa wo to fi mọ idi ti wọn fi pe ẹjọ. Mo ri ododo ni ipẹjọ naa. Nitorinaa, mo fi ontẹ lu ki o ma si igbesẹ kankan ni lọọlọ yii,”