Ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ̀kọ́ èdè Yoruba àkọ́kọ́ lágbàyé Omotayo Olutoye jáde láyé, ohun tó yẹ kí o mọ̀ nípa rẹ̀ rèé

ìṣẹ́jú 43 sẹ́yìn

Ọjọgbọn Omotayo Olutoye, to jẹ iyawo Ọba Alaani ti ilu Idoani, ni ijọba ibilẹ Ose, nipinlẹ Ondo ,ti jade laye.

Awọn ohun to yẹ ki o mọ nipa Ọjọgbọn Omotayo Olutoye ree

O kẹkọọ nile ẹkọ Queens College, niluu Eko ati St Agnes's College, to wa ni Maryland, Ikeja, niluu Eko.

Lẹyin naa o lọ si University College, Ibadan laarin ọdun 1960 si 1961, lati ibẹ lọ, o tẹkọ leti lọ si University of Lagos, ni 1967-70.

Oloogbe naa ni iya to bi dokita to fi iṣẹ abẹ gbe ọmọ kuro ninu alaboyun lati ṣiṣẹ abẹ fun un, to si tun da ọmọ naa pada sinu iya rẹ lai si wahala kankan, iyẹn Olurotimi Olutoye.