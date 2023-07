Ọkọ̀ ojú omi táa gbámú ti n jí epo rọ̀bì láti ọdún méjìlá sẹ́yìn-NNPCL

ìṣẹ́jú 21 sẹ́yìn

Ile iṣẹ to n risi ọrọ epo rọbi ni Naijiria, NNPC Ltd ti kede pe ọwọ awọn ti tẹ ọkọ oju omi awọn oni fayawọ epo rọbi to ji epo lati Naijiria lọ si Cameroon.