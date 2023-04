Mo ní ìfẹ́ ọkọ mí Oluwo tí ilu Iwo, àti ọjọ́ tí mo ti fí ojú kàn án ni ìfẹ́ rẹ̀ tí wà ní ọkàn mi – Ayaba tuntun láàfin

ìṣẹ́jú 55 sẹ́yìn

Ọdun to kọja ni ayaba tuntun naa di olori laafin ọba Oluwo, to si ṣẹṣẹ bimọ tuntun jojolo fun Ọba Akanbi.

Ni ifọ̀rọwerọ to ṣe pẹlu ileeṣẹ iroyin Punch to ti sọ bi ifẹ wọn ṣe bẹrẹ ati iru igbeaye ti oun gbe ni aafin Oluwo

‘’Ọjọ ti mo ti foju kan Oluwo ni ifẹ rẹ ti gbilẹ ni ọkan mi’’

Ayaba Firdaus to jẹ ọmọba lati idile Bayero ni ilu Kano ni ẹni ọfun mejidinlọgbọn ni oun ti oun si kẹkọ imo eto ọrọ aje ni fasitit, Modern University of Science and Technology, Cairo, ni orilẹede Egypt.