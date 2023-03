Ìrírí aráàlú rèé bí CBN ṣe ní kí wọ́n máa ná Naira àtijọ́

ìṣẹ́jú 38 sẹ́yìn

Awọn eniyan ti bẹrẹ si ni sọ iriri wọn lẹyin ti ileeṣẹ ifowopamọsi to gajulọ lorilẹede Naijiria, CBN, ti kede ni alẹ ọjọ Aje pe ki banki maa fun awọn eniyan ni owo atijọ to ba wa ni ikawọ wọn.

Lara awọn to ba awọn akọroyin sọrọ ni awọn banki ti n fi owo atijọ naa sita amọ owo ko i tii to fun awọn eniyan.

Awọn Banki ní Eko fi owo atijọ si ATM

Aisi owo naa ti mu ki ileeṣẹ ifowopamọsi Wema Bank ni ilupeju fun awọn eniyan to n gba owo ni nidi ATM ni 10, 000 naira to ba jẹ banki Wema ni wọn lọ.

Awọn miran to sọ iriri wọn ni awọn banki miran nipinlẹ Eko ni Banki Access Bank ni agbegbe CMD Ikosi road sọ fun awọn eniyan wọn pe ẹnikẹni to ba fẹ fi owo sinu apo iṣuna rẹ to si jẹ owo atijọ gbọdọ gba code lati oju opo ayelujara CBN, ki wọn to le fi owo atijọ naa si banki wọn.