Ọmọ ọ̀dọ̀ àti Dẹ́rẹ́bà fi àpólà igi, bàtà àti ‘Plier’ pa tọkọtaya òṣìṣẹ́fẹ̀yìntì l'Eko

Dẹrẹba awọn oloogbe naa si lo fi ara rẹ kalẹ fun ileeṣẹ ọlọpaa lọsẹ to kọja lẹyin to ni oun ni oun pa tọkọtaya naa.

Dẹrẹba naa lo ti kọkọ na papa bora lẹyin to lẹdi apo pọ pẹlu ọkan lara awọn ọmọdọ wọn lati ṣekupa tọkọtaya naa.

Iwadii Ọlọpaa saaju tí fihan pe owo to to ẹgbẹrun marun-un owo ilẹ okere to wa fun eto ayẹwo ìlera Femi lo ti di awati.