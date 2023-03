Olùkọ̀ àgbà lé akẹ́kọ̀ọ́ lórí ẹ̀sùn pé ó fi ìwé àwòràn ìbò Peter Obi ṣe ìpolono ìbò

Lẹyin naa naa ni olukọ agba naa fun ni ni iwe ‘lọ gbe ile rẹ’, to si buwọ lu u.

Ninu iwe pelebe to fun ọmọ naa ni wọn kọ ọ si pe;

‘’Ọmọdebinrin Barinada Marvelous to wa ni ipele keji ni ileẹkọ girama, ni a gba laaye lati maa lọ si ile rẹ.

A fẹ ki o lọ maa ṣe ipolongo ibo fun Peter Obi, eyi to lodi si ifẹ awọn ara Eko.’’

Ijọba ipinlẹ Eko fesi pe iwadi ti bẹrẹ lori isẹlẹ naa

Ileeṣẹ ijọba to n risi eto ẹkọ nipinlẹ Eko ni awọn ti bẹrẹ iwadii lori iroyin ti obi kan fi lede lori bi wọn ṣe le ọmọ rẹ kuro ni ileẹkọ.

O ni ohun to lodi si ofin ni ki oṣiṣẹ tabi olukọ fi ero rẹ han lori oṣelu tabi ṣe ipolongo idibo fun ẹnikẹni.

Ileeṣẹ eto ẹkọ naa ni awọn ti fi ijiya to tọ si jẹ olukọ agba naa fun iṣeṣi rẹ to tako ofin to de eto ẹkọ nipinlẹ Eko.