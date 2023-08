Ọkùnrin kan fi àdó olóró gbẹ̀mí èèyàn 50

ìṣẹ́jú 57 sẹ́yìn

Ọkunrin ọdaran kan ti sekupa eeyan to to adọta ni ye lasiko ti iwọde kan n waye ni apa ariwa orilẹede Pakistan.

Ninu atẹjade kan ti ileeṣẹ ọlọpaa fi lede , ọkunrin to wọ ado oloro naa sara sina bolẹ lara rẹ lẹyin to rapala bọ ibi ti awọn olori ẹgbẹ oṣelu naa joko si.

ISIS ni o ti n da orilẹede naa ati orilẹede Afghanistan laamu lẹyin ti ijọba Aarẹ Ashraf Ghani kuro ni ijọba, to si tako isejọba Taliban ni orilẹede Afghanistan.

Ijọba ti wa kede ilu fararọ ni Bajaur ati awọn agbegbe to sumọ.

Awọn to farapa ti wọn fi ọkọ ofurufu gbe lati Bajaur lọ si ile wosan ni Peshawar pẹlu ọkọ oju omi awọn ọmọ ologun.

Olotu ijọba, Shehbaz Sharif ti bu ẹnu atẹlu isẹlẹ naa, to si ba awọn mọlẹbi to padanu eeyab wọn kẹdun, paapa awọn mọlẹbi olori ẹgbẹ oselu JUL-F Ziaullah Jan, ẹni to padanu ẹmi rẹ ni bi isẹlẹ naa