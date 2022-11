Ilé ijó "Gay Club" dàrú! Ẹ wo bí agbébọn ṣe pa èèyàn márùn-ún lásìkò ìgbádùn

wákàtí kan sẹ́yìn

Awọn eeyan to wa ni ile igbafẹ awọn ọkunrin to n fẹ ọkunrin ẹgbẹ wọn ni wọn ti kan sara si fun ipa ti wọn ko lati doola ẹmi awọn eeyan kan lasiko ti ọkunrin agbebọn kan kọlu ile igbafẹ naa.

Ọga ọlọpaa ni ipinlẹ Colorado, John Suthers ni lasiko ti ọkunrin naa n ṣe ikọlu si Ile igbafẹ Club Q, ọkan lara awọn to wa nibẹ lo gba ibọn lọwọ rẹ, to si gba a mọ lori lọjọ Abamẹta ọsẹ to kọja.