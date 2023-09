Wákàtí diẹ ló kù tí Christopher Olusa, akẹ́kọ̀ọ́ tó n gbìyànju GWR ọ̀rọ̀ sísọ tó pẹ́ jùlọ yóò fí fí ìtàn lé lẹ̀

Akẹkọọkunrin ọmọ ọdun mẹrinlelogun kan Christopher Olusa ti n sunmọ ko fi orukọ lelẹ ninu iwe itan Guiness World Record gẹgẹ bi ẹni to sọrọ fun wakati to pẹju lọ.

Lasiko taa n ṣe akojọ iroyin yi o ti kọja wakati mẹtalelọgọrun to si ku nkan bi wakati mẹtadinlogun ti yoo fi de afojusun wakati ọgọfa to n gbiyanju lati de.

Ọjọ marun un lo yan lati fi pa itu yi to si bẹrẹ ni ọjọ kọkanla oṣu Kẹsan ọdun yi ni ile itura Dejavu nilu Akure.

Ẹni to fi orukọ lelẹ ninu itan ṣaaju asiko yi da ọrọ sọ fun aadọrun wakati ati iṣẹju meji.

Ninu fọnran fidio taa ri Christopher wea lori pẹpẹ nibi to ti n sọrọ.

Loore koore awọn to peju sibi eto naa n beere ọrọ ti Christopher a si maa da wọn lohun nipa idahun si ibeere wọn yi.

Ṣe GWR fọwọ si igbiyanju ọlọjọ marun un rẹ yi?

Nigba ti ọdọmọkunrin yi n ba awọn akọroyin sọrọ ṣaaju ko to bẹrẹ eto ''speak-a-thon '' yi, o ni inu oun dun pe ''igbiyanju wa ti so eso rere bay tori Guiness World Record ti fun wa ni iyọnda lati ṣe igbiyanju yi''

O ṣalaye pe oun ṣe ipalẹmọ ati igbaradi lorisirisi ki oun baa le ni okun ati agbara iṣẹ to wa niwaju yi.

Ninu iwnba wakati diẹ taa wo ninu ọrọ sisọ rẹ, a ri to n dahun ibeere lori orisi ọrọ to fi mọ ibeere nipa oṣelu,ọrọ aje, ere idaraya ati ibeere nipa idagbasoke Naijiria lapapọ.

Koda ninu ọrọ to sọ la ti ri ibi to ti ka ọrọ idupẹ ti Aarẹ Tinubu ka lẹyin to jaweolubori lẹyin idibo aarẹ Naijiria ọdun 2023.