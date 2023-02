Ìgboro ti dàrú ní Ibadan àti Ilorin torí ọ̀wọ́ngógó owó náírà tuntun!

wákàtí kan sẹ́yìn

Iroyin to n tẹ wa lọwọ bayii bayii ni awọn olu ilu awọn ipinlẹ kọọkan ti n foju wina ifẹhonuhan latari aisi owo naira tuntun ati epo bẹntiro ni Naijiria.

Ninu alaye ti awọn akọroyin BBC Yoruba to lọ kaakiri ṣe, ṣe ni gbogbo ọna di fọfọ ni Ibadan ti sunkẹrẹ fakẹrẹ ọkọ si ti bẹ silẹ, eyi to fa idiwọ fun awọn akọroyin gaan lati de ibi to ti n waye.