Ẹ tẹ́wọ́ gba àṣeyọrí Adeleke - Oyetola sí APC Osun

Oríṣun àwòrán, others

ìṣẹ́jú 17 sẹ́yìn

Gomina tẹlẹ nipinlẹ Osun, Adegboyega Oyetola ni oun ti tẹwọgba esi ileęjọ to ga ju lorilẹede Naijiria to ni ojulowo ni idibo to gbe Sẹnẹtọ Ademola Adeleke wọle gẹgẹ bii Gomina Ipinlẹ Osun.