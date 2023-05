Mọ̀ si nípa ojúṣe Ọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lẹ́yìn ayẹyẹ ìfinijoyè rẹ̀

wákàtí kan sẹ́yìn

Bi ayẹyẹ ifinijọba Charles III ti ṣe waye bayii, to si ti di Ọba ogoji ilẹ Geesi ti wọn bura fun ni Westminister Abbey, o di Ọba lẹyin iku iya rẹ Ọbabinrin, Elizabeth II to papoda ninu osu kẹsan an ọdun to kọja.