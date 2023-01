Ìgbéyàwó gbajúgbajà òṣèré tíátà, Yomi Gold tí forí sánpọ́n lẹ́yìn ọdún kan!

Oríṣun àwòrán, Others

ìṣẹ́jú 38 sẹ́yìn

Ninu atẹjade to fi si oju opo Instagram lati kede iyapa wọn lo ti fi orukọ iyawo rẹ Ameenah sita.

‘’Emi ati Meenah ti pinu lati pinya’’

Lasiko to n dupọ lọwọ awọn ololufẹ wọn, lo salaye pe Ameenah yẹ ko fẹ ẹlomiran to dara ju oun lọ.

‘’Eniyan to dara ni Meenah, to si yẹ ko fẹ ẹni to dara ju mi lọ.’’