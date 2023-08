Ìjàmbá 'Elavator' gba ẹ̀mí dókítà kan ní Ìpínlẹ̀ Eko

ìṣẹ́jú 54 sẹ́yìn

Ẹgbẹ awọn dokita lorilẹede Naijiria, NMA ti ke si ijọba lati bẹrẹ iwadi lori iku ọkan lara ọmọ ẹgbẹ wọn to ku ninu ijamba akasọ igbalode 'Elevator' lọjọ Isẹgun ọsẹ yii.

Dokita Vwaere Diaso jade lasiko ti ẹrọ akasọ igbalode 'Elevator' ọhun ja nigba to n lọ si ibi isẹ rẹ ni ile iwosan General hospital to wa nilu Odan nipinlẹ Eko.

Awọn ti iṣẹlẹ naa ṣoju wọn sọ pe Diaso wa ninu akasọ igbalode 'Elevator' lasiko to ja lati aja kẹsan an silẹ, to si gba ẹmi rẹ.