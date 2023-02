Godwin Emefiele, gómìnà báńkì CBN ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn ọ̀gá báńkì, wo ohun tó sọ lórí owó tuntun

Godwin Emefiele sọ eyi ni Ọjọbọ lẹyin to ṣe ipade pẹlu Aarẹ Muhammadu Buhari ati igbimọ alabẹṣekele ti ile aṣojuṣofin gbe kalẹ lori ọrọ ayipada naira.

Ninu ọrọ to ba awọn akọroyin sọ ni ile aarẹ nilu Abuja, Emefiele to ṣe apejuwe ara rẹ gẹgẹ bi oṣiṣẹ to n ṣiṣẹ sin awọn ọmọ Naijiria rọ awọn ọmọ Naijiria pe ki wọn gba eto naa laye lati ṣiṣẹ nitori pe oun nigbagbọ pe yoo mu idagbasoke ba eto ọrọ aje Naijiria nipa didẹkun ipenija kiko owo jọ lọna ti ko ba ofin mu.