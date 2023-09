Afcon 2023: Mọ àsìkò ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àti ìròyìn míì nípa àgbábọ́ọ̀lù bí Salah, Andre Onana, Osimhen, Mane

wákàtí kan sẹ́yìn

Senegal to ṣe pe awọn lo gba ife naa kọja yoo kan si awọn atamatase wọn bi Sadio Mane to n ṣoju fun ikọ Al Nass ati agbawaju Chelsea nii Nicolas Jackson.

Ki idije naa to bẹrẹ, diẹ ree lara awọn nkan to yẹ ni mimọ nipa asiko ifẹsẹwọnsẹ,ipin isọri kọọkan ati awọn agbabọọlu to ṣeeṣe ki wọn ma kopa nibi idije abẹle.

Nigba wo ni Afcon 2023 yoo waye?

Awọn ikọ meji to ba lewaju ni isọri kọọkan ati awọn mẹrin mii to ba ṣe daada ni ipo kẹta ninu awọn isọri mẹfa to jijọ pilẹ idije naa ni yoo tẹsiwaju lọ abala ikọ mẹrindinlogun, komẹsẹoyọ, abala to kangun si aṣekagba, abala onipo kẹẹta ati aba aṣekagba idije naa.