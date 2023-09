Obasanjo tàbùkù àwọn Ọba Yorùbá, ó gbọdọ̀ tọrọ àforíjìn - Afenifere

ìṣẹ́jú 40 sẹ́yìn

Fidio to ṣafihan bi Obasanjo ṣe peṣẹ fawọn ọba alaye naa pe ki wọn dide kí wọn sí tun joko lasiko ti gomina Seyi Makinde de si ibi eto ti wọn wa di iṣu ata yan-an yan-an papaa julọ lori ayelujara.

Ninu atẹjade to fi sita lẹyin ipade rẹ ni Ọjọru niluu Akure, Afenifere sọ pe Obasanjo gbọdọ tọrọ aforijin lọwọ awọn Ori-ade tọrọ kan.

Afenifere sọ ninu atẹjade ti akọwe ẹgbẹ naa, Ọgbẹni Jare Àjàyí ka sita pe "iyalẹnu ni iṣẹlẹ to waye lọjọ kẹẹdogun oṣu kẹsan an niluu Iseyin jẹ nibi ti Obasanjo paṣẹ fawọn ọba alaye to sí tun sọ fún wọn pe ki wọn jokoo pada.