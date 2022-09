Scorpion Venon: N jẹ ó mọ pe lítà oró àkekèé kan le fún ọ ní $10m?

Wo bí oró àkekèé ṣe le sọ ẹ́ di olówó tabua

Yoruba ni ẹni tí kò bá mọ ibi ti ẹgbẹ́ rẹ̀ ti n là, yóò kan sá ere asaku ni. Ohun tá sì ń wá lọ sí Sokoto, a ṣe e àpò ṣòkòtò wa lo wa. Fún àwa ta n la kàkà láti ṣẹ igi ọlà, ká di olówó gọbọi, ọ̀nà kan rèé ti kò la wàhálà lọ rara láti rí taje ṣe. Bawo ni àkekèé ṣe ń sọ èèyàn di olówó? BBC ṣe abẹwo sileesẹ to ń ṣe àyẹ̀wò kan lórílẹ̀ èdè Turkey, to ń sin àkekèé láti pa owó gọbọi. Àwọn àkekèé yìí ni wọ́n ń sìn, ti wọn si n yọ díẹ̀ lára oro ti àkekèé kọ̀ọ̀kan ni. Ti wọn ba si ri to lítà kan oro àkekèé, mílíọ̀nù mẹwa dọla ni wọn yoo ta a si orílẹ̀èdè Amẹ́ríkà. Níléeṣẹ́ náà, yàrá tí wọn ti ń gba oro àkekèé lee gba to Hírámù oro àkekèé méjì lojumọ.