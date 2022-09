‘Gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó kúrò lẹ́wọ̀n ní Dubai tó ń tún ń ba ìjọba àpapọ̀ lórúkọ jẹ́, ẹ ṣọ́ra o!’

Oríṣun àwòrán, OTHERS

ìṣẹ́jú 48 sẹ́yìn

Ajọ to n ri si ọrọ awọn ọmọ Naijiria to wa loke okun, NIDCOM ti ki awọn ọmọ Naijiria to ha si ilẹ United Arab Emirate iyẹn dubai lati jawọ ninu biba orukọ ile ati orilẹede bi wọn jẹ lẹyin odi. Ninu atẹjade kan ti agbẹnusọ ileeṣẹ naa, Abdur-Rahman Balogun sọ pe ọpọlọpọ awọn to ha si oke okun, arinrinajo lọna aitọ ni wọn ti wọn ti fi ẹwọn gbara lọpọ igba tori wọn kọ lati tẹle ilana to tọ. “Ni ibamu pẹlu ẹyinju aanu ijọba, ijọba buwọlu ki wọn ko ọọdunrun ọmọ Naijiria to ha si ilu Dubai pada wa sile.

Amọ o ba ni ninu jẹ pe ọpọlọpọ awọn ti eyi kan gaan ko fọwọsowọpọ pẹlu ijọba gẹgẹ bi wọn n kọ lati tẹle ilana. “Iwadii tun fihan pe o le ni ọgọrun ọmọ Naijiria to ti ṣẹwọn oriṣiriṣi (latori eyi to rọ mọ ogun oloro, adigunjale kaadi ibanisọrọ, jibiti ati bẹẹ bẹẹ lọ.) ti wọn si ti wa ba ara wọn ni ibudo oniruuru ti wọn si n wa ki ileeṣẹ Naijiria to wa ni Dubai ko wọn pada wale ni kiakia.

Ohun tiwọn gaan lo n ke tantan ju,” atẹjade naa wi bẹẹ.