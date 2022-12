Ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lágbára látí tún Nàìjíríà ṣe tàbí kí ńkan tún bàjẹ́ síi– Ajimobi

Oríṣun àwòrán, Others

Iyawo Gomin ana nipinlẹ Oyo, Oloye Florence Ajimobi, ni bakan meji ni eto idibo to n bọ lọdun 2023 yoo jẹ.

Aya oloogbe Abiola Ajimobi sọ pé o ṣeṣe ko gbe awọn eeyan Naijiria tabi ki ọrọ ba ibo miiran jẹyọ, eyi to le ba nnkan jẹ fun awọn ọmọ orilẹede Naijiria.

Florence Ajimobi sọ eleyi nigba to n sọrọ nibi eto apero ti wọn fi ṣe ayẹyẹ ọjọbi ọkọ rẹ, Oloogbe Abiola Ajimobi ni fasiti ti ilu Ibadan lọjọ Ẹti ọsẹ to kọja.

O ni esi idibo ati nnkan to ba sẹlẹ lẹyin eto idibo ni yoo sọ bi ọjọ ọla orilẹede Naijiria yoo ṣe ri .

“A ti ṣe eto idibo abẹnu, a ti mọ awọn to n soju wa, sugbọn nibo ni a lọ lati ibi ti wa bayii.

Florence Ajimobi ni eto apero ayẹyẹ ọjọbi ọlọdọdun ti awọn gbe kalẹ fun oloogbe Abiola Ajimobi ni awọn gbe kalẹ lati pe awọn oloye lorilẹede Naijiria lati sọ lori igbesẹ to le mu ilọsiwaju ba oriliẹede naa.

O tẹsiwaju pe bi eto idibo to n bọ nilo iriri lati ọdọ awọn adari to ti ṣe ijọba ri, awọn to ṣe lọwọ ati awọn ti ọjọ ọla lati yanayana ọna abayọ ti yoo sọ ayedẹrun fun awọn araalu.