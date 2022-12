Ẹ̀yin Abiyamọ, ẹ má sùn títí ìdájọ́ yóò fi wà lórí ikú àbúrò mi - Ẹ̀gbọ́n Bamise

16 Ọ̀pẹ̀̀ 2022

Awọn mọlẹbi Oluwabamise Ayanwola, to ku lasiko to wọ ọkọ BRT nilu Eko loṣu diẹ sẹyin seto isinku rẹ lọjọ Ẹti.

Ọjọ Kejilelogun Oṣu Keji ọdun 2022 ni ikede iku Bamise jade lẹyin to dede di awati ninu ọkọ BRT to wọ.

Awakọ naa to kọkọ dakẹ lẹyin iṣẹlẹ ọhun, lo tun sa lọ nigba ti ikede pe Bamise di awati tan ka ori ayelujara.

Amọ nigba to ya, o bẹbẹ pe oun ko jẹbi ẹsun ti wọ́n fi kan oun.

Koda gbogbo ohun to rọ mọ iku rẹ ti wọ oju opo Wikipedia, nibi ti ẹnikẹni ti le ka nipa awọn eeyan tabi isẹlẹ pataki lagbaye.

“Ìyàlẹ́nu ni pé ohun tí wọ́n sọ Bamise kù ni eléyìí lẹ́yìn àyẹ̀wò”

Ọkan lara awọn ẹgbọn Bamise to jẹ ọkunrin, Pelumi Abegunde, ṣalaye ohun ti oku Bamise la kọja lọwọ ayẹwo.

O ni o jẹ ohun iyanu ati eyi to ba ni lọ́kan jẹ gan ni pe lẹyin igba ti wọn ti ṣe awọn ayẹwo tan lara rẹ, wọn ti sọ oku rẹ di idakuda amọ́ inu oun dun pe o ṣiṣẹ akọ́ni ko to lọ.

“Gbogbo awọn ọmọ to n sọkun ni Bamise maa n ba ran aṣọ.”

O tọka si pe ọpọlọ́pọ́ awọ́n ọmọ́de ti wọn n sun ẹkun gidi gan, ti wọn to siwaju ọkọ to gbe posi oloogbe naa, ni Bamise maa n tọju wọn, to si maa n ṣe gbogbo wọn loore.