Àwọn aṣòfin tuntun dá ẹgbẹ míràn sílẹ̀ nínú Ilé Ìgbímọ̀ Aṣòfin Naijiria láti yan ẹ̀ni tí wọ́n fẹ́ gẹ́gẹ́ bíi adarí

ìṣẹ́jú 42 sẹ́yìn

Awọn ẹgbẹ naa lo pe ara wọn ni 'New Vision 10th Assembly', ti awọn to si wa ninu ẹgbẹ naa si le ni igba eniyan bayii.

Agbẹnusọ fun ẹgbẹ tuntun ọhun, Bashir Usman Gorau, ni awọn aṣofin to ti wa ni Ile Igbimọ aṣofin tẹlẹ n dẹyẹ si wọn, pe idi ree ti awọn fi da ẹgbẹ naa silẹ.

Awọn ẹgbẹ oṣelu to wa ninu ẹgbẹ naa wa lati ẹgbẹ oṣelu All Progressives Congress (APC), New Nigeria Peoples Party (NNPP), Peoples Democratic Party (PDP), Labour Party (LP), ati awọn ẹgbẹ oṣelu miran.