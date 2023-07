Ẹ wó bí ìgbẹ́jọ́ táko èsì ìdìbò tó gbé ààrẹ Tinubu wọlé ṣe lọ lónìí ní iléẹjọ́...

5 Agẹmo 2023

Aarẹ orilẹede Naijiria, Bola Ahmed Tinubu ti pari igbẹjọ rẹ ni ileẹjọ lori lori ẹsun ti oludije sipo aarẹ lẹgbẹ oselu Labour, Peter Obi pe tako esi idibo to gbe aarẹ naa wọle.

Sẹnetọ Opeyemi Bamidele to jẹ olu-osọjumikoro wọn ti awọn oloyinbo n pe ni star witness ni awọn agbẹjọrọ fun aarẹ Tinubu pe lati wa fi idi igbẹjọ wọn mulẹ.

Oṣojumikoro APC naa to jẹ agbẹjọro ni orilẹede Amẹrika to si jẹ adari ọmọ ile aṣofin to pọju lọ ni ile aṣofin agba sọ fun ileẹjọ pe Tinubu ko ni ẹjọ kankan lati jẹ ni orilẹede Amẹrika.