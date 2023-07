Àtọwọ́dá máàkì 362 ni akẹ́kọ̀ọ́ tó gba ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ lò- JAMB

Àjọ to n ṣe eto idanwo aṣewọle si ile ẹ̀kọ́ gíga, (Jamb) sọ pe inu oun ko dùn rara si diẹ lara awọn akekọọ to ṣe idanwo naa lọdun 2023.

Jamb sọ ninu àtẹ̀jáde kan to fi sita lọjọ Aiku pe eyi to buru ju ninu rẹ ni ti ọmọbìnrin kan, Ejikeme Joy Mmesoma, to kede pe oun gba 362 ninu idanwo UTME ti ọdun 2023.