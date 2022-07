Olùṣirò owó àgbà fojú balé ẹjọ́ lórí ẹ̀sùn olè jíjà

wákàtí kan sẹ́yìn

Olusiro owo agba tẹlẹ fun ilẹ wa, Ahmed Idris, ti foju bale ẹjọ giga tijọba apapọ to wa nilu Abuja lonii.

Ẹsun ti wọn fi kan Olusiro owo agba tẹlẹ naa ni pe o ko owo orilẹede yii sapo ara rẹ, eyi to to billiọnu mọkandinlaadọfa o le miliọnu lọna irinwo naira (N109.4bn).

Orukọ awọn yoku ni Godfrey Olusegun Akindele, Mohammed Kudu Usman ati adari ileesẹ kan to n se pasipaarọ owo naira si ti ilẹ okeere, ti wọn pe orukọ rẹ ni Gezawa Commodity Market and Exchange Limited.

EFCC, nigba to n salaye ẹsun to fi n wọ awọn eeyan naa lọ sile ẹjọ sọ pe “ijọba fi dukia kan ti owo rẹ to N84,390,000,000 si ikawọ awọn eeyan naa amọ ti wọn fi ọna ẹburu da ijọba.