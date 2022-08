Akẹ́kọ̀ọ́ fásìtì Oye Ekiti tó ń sojú NANS rí ẹ̀wọ̀n he lórí ẹ̀sùn jìbìtì ₦195m

24 Ògún 2022

Akẹkọọ kan ni fasiti ijọba apapọ to wa niluu Oye Ekiti, to tun jẹ ọkab lara awọn adari ẹgbẹ akẹkọọ, NANS, Adeyemi Israel Abiodun ti ri ẹwọn ọdun kan he lẹyin to jẹbi ẹsun lilu jibiti ori ayelujara.