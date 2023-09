Àwọn akẹ́kọ̀ọ́bìnrin méjì yí ṣé àgbéjáde ẹ̀rọ tó n sọ omi ìdọ̀tí dì mimọ̀

Nkan ti awọn akẹkọọ taa n wi yi ṣe ni agbekalẹ ẹrọ kan to n pese omi mimu to mọ kedere latara omi idọti.

Ile idana ni mo wa ti imisi fi wa lori agbekalẹ ẹrọ yi

Ile lọkan ninu awọn akẹkọọ yi wa ni agbegbe Makoko ni ipinlẹ Eko to si ni imisi wa si oun lọkan nipa agbekalẹ ẹrọ yi.

Elizabeth Ajara sọ pe ''Mo gbe omi lena ninu ile idana ni nigba ti mo woye bi omi naa 'se n ho. Ibẹ naa ni mo ti ro wi pe bi eruku omi ṣe n yọ sita labẹ ideri pọọti, bẹẹ mo le lo ọna yi lati sọ omi di mimọ nitori irufẹ eruku yi lo jẹ omi to mọ julọ.

Nipasẹ eyi lo sọ pe oun ati kẹgbẹ rẹ Abdulsalam Ajara bẹrẹ si ni ṣe iwadii ati igbiyanju eleyi to pada wa bi ẹrọ ti wọn pe orukọ rẹ ni Bithermal Water Distillation Device to n lo agbara oorun lati fi ṣe afọmọ omi idọti si eleyi to ṣe mu.