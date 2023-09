Ìdìtẹ̀gbàjọba tó wáyé ní Gabon dùn mọ́ mi nínú- Fayose

wákàtí kan sẹ́yìn

Fayose jẹ ki eyi di mimọ lasiko to n ba ileeṣẹ tẹlifisan Channels sọrọ lọsẹ to kọja.

Lọjọru ọsẹ to kọja ni awọn ologun ni orilẹede Gabon gba ijọba lọwọ Aarẹ Ali Bongo, ẹni to ti jẹ Aarẹ fun ọdun mọkanla, lẹyin ti wọn kede rẹ gẹgẹ bi ẹni to bori ninu eto idibo to waye lọjọ Satide, ọjọ kẹrindinlọgbọn, oṣu kẹsan, ọdun 2023.