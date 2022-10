Kareem Benzema, atamátàsé Real Madrid gba àmì ẹ̀yẹ Ballon d'Or 2022

Author, Olubayode Alebiosu

Role, Broadcast Journalist

Reporting from Lagos

ìṣẹ́jú 43 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, Ballon d'Or #ballondor Àkọlé àwòrán, Goolu mẹrinlelogoji ni Benzema gba sinu awọn ni saa bọọlu ọdun 2021-22

Gbajumọ agbabọọlu ọmọ orilẹede France, Kareem Benzema to n gba bọọlu jẹun ni ikọ Real Madrid lorilẹede Spain ni o gba ami ẹyẹ Ballon d’Or ti ọdun yii.

Igba akọkọ rẹ ree lati gba ami ẹyẹ yii.

Goolu mẹrinlelogoji ni Benzema gba sinu awọn ninu ifẹsẹwọnsẹ mẹrindinlaadọta to gba ni saa bọọlu ọdun 2021-22 to kọja nibi to ti lewaju ikọ Real Madrid lati gba ife ẹyẹ Champions league ilẹ Yuroopu ati ife ẹyẹ La liga ti liigi orilẹede Spain.

Lionel Messi ni agbabọọlu to gba ami ẹyẹ yii nigba to pọju. Igba meje ọtọọtọ lo ti gba a. Lẹyin rẹ ni Christiano Ronaldo to gba a fun igba marun un ọtọọtọ, Michel Platini, Johan Cruyff ati Marco van Basten ti gba a nigba mẹta ọtọọtọ.

Sadio Mane, ọmọ Senegal to n gba bọọlu jẹun ni ikọ Bayern Munich bayii lẹyin to fi ikọ Liverpool to to wa ni saa to kọja silẹ lo ṣe ipo keji ti Kevin de Bruyne, ọmọ Belgium to n gba bọọlu jẹun ni Manchester city nilẹ Gẹẹsi ṣe ipo kẹta.

Agbabọọlu obinrin to tasansan julọ lọdun 2021-2022

Oríṣun àwòrán, Ballon d'Or #ballondor Àkọlé àwòrán, Putellas, agbabọọlu obinrin fun ikọ obinrin Barcelona lo ṣi di ife ẹyẹ Ballon d’Or ti Obinrin

Putellas, agbabọọlu obinrin fun ikọ obinrin Barcelona lo ṣi di ife ẹyẹ Ballon d’Or ti Obinrin mu gẹgẹ bi agbabọọlu to ta sansan julọ lọdun 2022.

Beth Mead, ọmọ ilẹ Gẹẹsi to n gba bọọlu jẹun ni ikọ obinrin Arsenal lo ṣe ipo keji si.

Beth Mead wa lara ikọ England to gba ife ẹyẹ Euro 2022 fawọn obinrin ilẹ Yuroopu loṣu diẹ sẹyin.

Ipo kẹrindinlogun ni Asisat Oṣoala ọmọ Naijiria wa gẹgẹ bi agbabọọlu obinrin to pegede lagbaye.

Manchester city lẹgbẹ agbabọọlu to pegede julọ fun saa ọdun 2021-22

Oríṣun àwòrán, Manchester city Àkọlé àwòrán, Manchester city gba a lọwọ Liverpool to gba ami ẹyẹ naa lọdun to kọja.

Ẹgbẹ agbabọọlu Manchester city lo gba ife ẹyẹ ẹgbẹ agbabọọlu to ta sansan julọ lọdun 2022.

Agbabọọlu Manchester city mẹfa ọtọọtọ lo wọ aṣekagba ipele n pele nibi ami ẹyẹ naa.

Kevin de Bruyne, Joao Cancelo, Riyad Mahrez, Erling Haaland, Phil Foden fun ipele ami ẹyẹ agbabọọlu to pegede julọ, nigba ti aṣọle wọn Ederson ṣe ipo kẹta ni ipele aṣọle to pegede julọ.

Liverpool lo gba ami ẹyẹ naa lọdun to kọja.

Agbabọọlu ọmọ France akọkọ ti yoo gba Ballon d’Or lẹyin ọdun 1998

Oríṣun àwòrán, Ballon d'Or #ballondor Àkọlé àwòrán, Zinedine Zidane lọmọ France to gba ami ẹyẹ naa gbẹyin, ọdun 1998 lo si gba a

Ọkọ ere idaraya ere sisa racing car ni wọn fi gbe ife ẹyẹ Ballon d’Or wọ gbagede ibudo ami ẹyẹ naa lọjọ Aje. Gbajumọ awakọsaregbayi ni torukọ rẹ n jẹ Esteban Ocon lo si wa ọkọ na wọ ibudo Theatre du Chatelet ti ayẹyẹ naa ti waye.

Benzema ni yoo jẹ ọmọ orilẹede France ti yoo tun gba ami ẹyẹ yii lẹyin ti Zinedine Zidane gba a lọdun 1998.

“Ami ẹyẹ to wa niwaju mi yii fun mi layọ gidigidi. Nigba ti mo wa ni kekere, alaa rere ti mo n ni nigba ewe ni. Mi o tẹti ninu ileoa rẹ. Ko si ohun ti ko ṣe e ṣe.” Ni ọr Benzama lẹyin to gba mi ẹyẹ yii.

Esi ami ẹyẹ Ballon d’Or tọdun yii

1. Karim Benzema (Real Madrid, France).

2. Sadio Mane (Bayern Munich, Senegal).

3. Kevin de Bruyne (Manchester City, Belgium).

4. Robert Lewandowski (Barcelona, Poland).

5. Mohamed Salah (Liverpool, Egypt).

6. Kylian Mbappe (Paris St-Germain, France).

7. Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgium).

8. Vinicius Junior (Real Madrid, Brazil).

9. Luka Modric (Real Madrid, Croatia).

10. Erling Haaland (Manchester City, Norway).

11. Son Heung-min (Tottenham Hotspur, South Korea)

12. Riyad Mahrez (Manchester City, Algeria).

13. Sebastien Haller (Borussia Dortmund, Ivory Coast).

14. Fabinho (Liverpool, Brazil) ati Rafael Leao (AC Milan, Portugal).

16. Virgil van Dijk (Liverpool, Netherlands).

17. Luis Diaz (Liverpool, Colombia) ati Dusan Vlahovic (Juventus, Serbia) ati Casemiro (Manchester United, Brazil).

20. Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portugal).

21. Harry Kane (Tottenham Hotspur, England).

22. Trent Alexander-Arnold (Liverpool, England) ati Phil Foden (Manchester City, England) ati Bernardo Silva (Manchester City, Portugal).

25. Joao Cancelo (Manchester City, Portugal) ati Joshua Kimmich (Bayern Munich, Germany), Mike Maignan (AC Milan, France), Antonio Rudiger (Real Madrid, Germany), Darwin Nunez (Liverpool, Uruguay) ati Christopher Nkunku (RB Leipzig, France).

Itan nipa Ballon d’Or lati ọdun 1956

Oríṣun àwòrán, Ballon d'Or #ballondor Àkọlé àwòrán, Lọdun 1956 ni ami ẹyẹ ballon d'Or bẹrẹ

Ami ẹyẹ Ballon d’Or wa fun agbabọọlu to ba ta sansan julọ laarin ọdun kan. Iṣedede wọn ni saa liigi ọdun 2021 si 2022 ni wọn fi ṣe igbelewọn wọn.

Ede faranse ni wọn fi pe e, itumọ rẹ si ni bọọlu ti a fi wura ṣe.

Ami ẹyẹ ti ileeṣẹ iwe iroyin kan ti orukọ rẹ n jẹ France Football bẹrẹ si ni fun awọn agbabọọlu ni.

Lọdun 1956 ni akọkọ rẹ kọkọ waye. Laarin ọdun 2010 si 2015, pẹlu adehun pẹlu ajọ ere bọọlu lagbaye, wọn da ami ẹyẹ naa pọ mọ ami ẹyẹ ami ẹyẹ bọọlu agbaye ti FIFA ti wọn da silẹ lọdun 1991. Amọṣa ajọṣepọ naa pari lọdun 2016, wọn si da ami ẹyẹ naa pada si orukọ to n jẹ lati ibẹrẹ, iyẹn Ballon d’Or ti FIFA naa si pada si orukọ ti oun naa n jẹ tẹlẹ.

Ayẹyẹ ami ẹyẹ Ballon d’Or tọdun 2022 ni ẹlẹkẹrindinlaadọrin iru ẹ ti yoo waye.

Stanley Matthews, ọmọ orilẹede England to n gba bọọlu fun ẹgbẹ agbabọọlu Blackpool nigba naa lo kọkọ gba a lọdun 1956; Alfredo Di Stéfano lo gba a lọdun 1957 ti Raymond Kopa tẹgbẹ agbabọọlu Real Madrid kan naa si gba a lọdun 1958.

Awọn yooku to ti gba ami ẹyẹ naa niwọnyii:

Alfredo Di Stéfano Real Madrid 1959

Luis Suárez Barcelona 1960

Omar Sívori Juventus 1961

Josef Masopust Dukla Prague 1962

Lev Yashin Dynamo Moscow 1963

Denis Law Manchester United 1964

Eusébio Benfica 1965

Bobby Charlton Manchester United 1966

Flórián Albert Ferencvarós 1967

George Best Manchester United 1968

Gianni Rivera Milan 1969

Gerd Müller Bayern Munich 1970

Johan Cruyff Ajax 1971

Franz Beckenbauer Bayern Munich 1972

Johan Cruyff Barcelona 1973

Johan Cruyff Barcelona 1974

Oleg Blokhin Dynamo Kyiv 1975

Franz Beckenbauer Bayern Munich 1976

Allan Simonsen Borussia Mönchengladbach 1977

Kevin Keegan Hamburger SV 1978

Kevin Keegan Hamburger SV 1979

Karl-Heinz Rummenigge Bayern Munich 1980

Karl-Heinz Rummenigge Bayern Munich 1981

Paolo Rossi Paolo Rossi 1982

Michel Platini Juventus 1983

Michel Platini Juventus 1984

Michel Platini Juventus 1985

Igor Belanov Dynamo Kyiv 1986

Ruud Gullit Milan 1987

Marco van Basten Milan 1988

Marco van Basten Milan 1989

Lothar Matthäus Internazionale 1990

Jean-Pierre Papin Marseille 1991

Marco van Basten Milan 1992

Roberto Baggio Roberto Baggio 1993

Hristo Stoichkov Barcelona 1994

George Weah Milan 1995

Matthias Sammer Borussia Dortmund 1996

Ronaldo Internazionale 1997

Zinedine Zidane Juventus 1998

Rivaldo Barcelona 1999

Michael Owen Liverpool 2001

Ronaldo Real Madrid 2002

Pavel Nedvěd Juventus 2003

Andriy Shevchenko Milan 2004

Ronaldinho Barcelona 2005

Fabio Cannavaro Real Madrid 2006

Kaká Milan 2007

Cristiano Ronaldo Manchester United 2008

Lionel Messi Barcelona 2009

Lionel Messi Barcelona 2010

Lionel Messi Barcelona 2011

Lionel Messi Barcelona 2012

Cristiano Ronaldo Real Madrid 2013

Cristiano Ronaldo Real Madrid 2014

Lionel Messi Barcelona 2015

Cristiano Ronaldo Real Madrid 2016

Cristiano Ronaldo Real Madrid 2017

Luca Modric Real Madrid 2018

Lionel Messi Barcelona 2019

Ami ẹyẹ naa ko waye lọdun 2020 nitori ajakalẹ arun COVID-19

Lionel Messi Barcelona 2021