Aàrẹ Zelensky ṣe àbẹ̀wò àìròtẹ́lẹ̀ s;i àwọn ọmọ ogun Ukraine bíi kóríyá fún wọn

Oríṣun àwòrán, Others

Agbẹnusọ Aare Serhiy Nikiforov sọ pe aare Zelensky ti kuro ni ilu Bakhmut ṣaaju ki o to kede abẹwo naa.

,ilu naa ti o ni awọn olugbe to to okemarundinlogoji saaju ki ogun naa to beere lọ ti di hahoro.