Àwọn afurasí adigunjalè kun àwọn ènìyàn lọ́rùn, jà wọ́n lólè, fipá bá wọn lòpọ̀

wákàtí kan sẹ́yìn

Awọn afunrasi adigunjale ti wọn maa n fi afẹfẹ kun eeyan lorun ki wọn to ja a lole lọwọ awọn ikọ amọtẹkun ti tẹ nilu Akure to jẹ olu ilu ipinlẹ Ondo.

“Nigba miran, wọn a ba awọn obirin to ba wa ninu ile naa ni aṣepọ to si di igba ti wọn ba taji ki wọn to mọ ohun to ṣe wọn. Nigba miran, ti afẹfẹ buruku naa ba pọju ninu ile ti wọn fun si, awọn miran ko nii ji fun ọpọ wakati abi ọpọ ọjọ.”