Ọwọ́ tẹ obìnrin tó ta ọmọ rẹ̀, ọmọ ọdún kan àti oṣù mẹ́fà ní ₦‎600,000 nípìnlẹ̀ Ogun

ìṣẹ́jú 10 sẹ́yìn

Agbẹnusọ ileeṣẹ naa, Abimbola Oyeyemi, sọ pe ọwọ tẹ obinrin ọhun lẹyin ti ọkọ rẹ, Nureni Rasaq, fi ẹjọ rẹ sun ni agọ ọlọpaa kan to wa niluu Sango.

O fi kun un pe obinrin naa ko le ṣalaye ibi ti ọmọ ọhun wa ati bo ṣe di awati lẹyin to gbe e kuro nile.

Oyeyemi sọ siwaju sii pe afurasi naa sọ fun awọn ọlọpaa lasiko iwadii pe ṣe loun ta ọmọ naa fun ẹnikan to wa l’Eko ni ẹgbẹrun lọna ẹgbẹta naira (₦‎600,000).

O ni: “Nigba ti a bere lọwọ rẹ eredi to fi ta ọmọ ọhun, o ni oun ya owo lọwọ banki alabode kan ti o si ṣoro fun oun lati san owo naa pada, ti awọn oṣiṣẹ banki ọhun ko si fi oun lọkan balẹ.”

“Ibi to ti n kiri omi inu ọra lo ti pade ọkunrin kan to mu u lọ si ọdọ obinrin to ra ọmọ ọhun.”