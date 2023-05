‘Mo ti dáríjin ìbátan mi tó da ásíìdì sí mi lára’

Abiodun David Dada baba ọlọmọ mẹta to ni ipenija aawọ ara lẹyin ti ibatan rẹ kan da asiidi si lara, eleyii to ba ẹwa oju rẹ jẹ.

Abiodun David Dada nigba ti oun ṣalaye iṣẹlẹ to sọ ọ di ẹni ti o ni ipẹnija ara ṣalaye wi pe ọmọ ọdun kan ati osu mẹfa ni oun wa nigba ti ibatan mi doun kan da asiidi si oun lara.

Abiodun salaye pe nitori aigbọra ẹni ye to waye laarin ibatan oun ọhun ati iya oun ni o se hu iwa naa.

"O sọ fun Iya mi wi pe oun yo fi iru ẹni ti oun jẹ han an, abode rẹ ni ti asiidi ti o da si mi lori to si sọ mi di ẹni ti o ni ipẹnija aawọ oju."

Abiodun tun fi kun pe “lọjọ ti iṣẹlẹ ọhun ṣẹlẹ, ibatan mi gbe mi latori ibusun ti mo n sun si to si da asiidi si mi lori ati ẹnu.

"Ọpẹlopẹ alabagbe iya mi to sọ fun wọn nipa ohun ti ibatan mi se”.

O sọ wi pe lẹyin ọdun mẹrin nile iwosan ni Ọlọrun to doola ẹmi oun.

O ni bi o tilẹ jẹ wi pe ọwọ awọn ọlọpaa tẹ ibatan oun to wu iwa ibajẹ ọhun ṣugbon lẹyin ọpọlọpọ ẹbẹ ati ki mọlẹbi maa daru iya oun gba ki wọn tu ibatan oun naa silẹ ni gbaga ọlọpaa to wa.

'Ọ̀pọ̀ ènìyàn ló máa ń bú mi pé mo fẹ́ ẹni tó ní ìpèníjà’

Ronke juwe ọkọ rẹ gẹgẹ bi ẹni ti o ni ibẹru Ọlọrun eyi to jẹ idi pataki ti oun fi fẹ ẹ to si tun tẹsiwaju wi pe orisirisi orukọ ni wọn n pe ọkọ oun David Dada nigboro nitori aleebu to wa lara rẹ.