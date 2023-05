Ẹ̀yin aráàlú, ẹ gba àlááfíà láàyé, kí ẹ sì tẹ̀lẹ́ òfin lásìkò ìbúrawọlé – Peter Obi

Peter Obi rọ awọn alatilẹyin rẹ lati gba alaafia laaye, ki wọn si tẹle ofin nitori ileẹjọ nikan lo le sọ ẹni to jawe olubori ninu idibo sipo aarẹ to waye ni Naijiria ni Osu Keji, ọdun 2023.

O ni iṣoro to n koju Niajiria lọwọ bii eto ẹkọ to mẹhẹ, ai si eto aabo to muna doko, to fi mọ iya ati iṣẹ ni ijọba gbọdọ boju to.